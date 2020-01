Aantal woon-werkongevallen met fietsers in 2019 opnieuw gestegen

14 januari 2020

Het aantal woon-werkongevallen met fietsers is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat meldt Vanbreda Risk & Benefits dinsdag. Van de ongevallen op weg van of naar het werk die de verzekeringsmakelaar noteerde, was bijna 37 procent met fietsers. In 2015 was dat nog 22,1 procent. De gestegen populariteit van elektrische fietsen en speed pedelecs is mee verantwoordelijk voor de toename.