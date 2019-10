Aantal woninginbraken fors gedaald (+ tips om dieven buiten te houden) HAA

14 oktober 2019

11u55

Bron: Belga 12 Sinds de start van "1dagniet", de jaarlijkse campagne tegen inbraken die in 2014 gelanceerd werd, is het aantal woninginbraken met bijna 30 procent gedaald in België. Vorig jaar werden nog 51.617 inbraken geregistreerd, wat wel nog altijd overeenkomt met 141 per dag.

De cijfers werden vandaag voorgesteld bij de start van de zesde editie van "1dagniet", die nog tot zondag plaatsvindt. “We zien aan aanzienlijke daling van het aantal inbraken sinds 2014", zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) tijdens een persconferentie in Sint-Pieters-Woluwe. Het aantal gemelde inbraken en inbraakpogingen daalde van 72.717 in 2014 tot 51.617 vorig jaar. “Maar ook dit is nog te veel, en daarom ondernemen we actie.”



Het doel van “1dagniet” is om burgers, buurtinformatienetwerken, gemeenten en scholen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om hun woning, straat of wijk beter te beveiligen. De hele week vinden in heel wat gemeenten preventie-initiatieven plaats.

“Zelfs met eenvoudige maatregelen, die niet per se veel geld kosten, kan je veel onheil voorkomen”, aldus Cathy Grimmeau, die bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de campagne. “Inbrekers staken na gemiddeld drie minuten hun pogingen. Als ze dan niet binnen zijn, gaan ze verder.” Nog goed om weten: de meeste inbraken vinden plaats in de late namiddag en ‘s avonds, en dan vooral op vrijdag en zaterdag. En ook in de winter, wanneer het vroeger donker is, gaan inbrekers vaker hun kans.

Zelfs met eenvoudige maatregelen, die niet per se veel geld kosten, kan je veel onheil voorkomen Cathy Grimmeau, FOD Binnenlandse Zaken

Meteen werden ook enkele tips meegegeven. Doe bijvoorbeeld de deuren altijd op slot, ook als je maar even weg bent; plaats een houten stok in de rail van je schuifdeur of vraag afwezigheidstoezicht aan bij de politie of raadpleeg een preventieadviseur.

Wij haalden nog een aantal tips van Immovlan van onder het stof om dieven buiten te houden:

Breng dieven aan het twijfelen

Een dief die gaat twijfelen, loopt vaak snel door. Daarom doe je er goed aan om het huis bewoond te doen lijken. Lichten met sensor die bij de minste beweging aanfloepen, zogeheten schriklichten, zijn vaak al voldoende. Inbrekers staan niet graag in de spotlights. Ook een timer op de lichten in huis kan bij een langere afwezigheid al helpen. Daarnaast kan je familie vragen om de post uit te halen of af en toe hun auto eens op je oprit te parkeren.

Gebruik uw gezond verstand, ook online

Het lijkt zo eenvoudig, maar vele Belgen blijven ertegen zondigen. Doe je garagepoort op slot en laat niets waardevols, zoals een laptop, juweel of spelcomputer in het zicht liggen, laat staan cash geld. Let daarnaast ook goed op wat u deelt op sociale media, zoals Facebook, Instagram of Twitter. Het is beter om ná de vakantie je leukste kiekjes met iedereen te delen, dan tijdens.

Monteer extra veiligheidssloten

Aan de buitendeuren kan je extra veiligheidssloten toevoegen. Een meerpuntsluiting is zonder twijfel een must. Ook extra raamsloten zijn een goede investering. Het is te zeggen: zolang u niet de sleutels op de sloten laat zitten. Inbrekers boren maar al te graag een gaatje onder het slot van een raam. Daarna kunnen ze met behulp van een simpele ijzerdraad de sleutel omdraaien en doodleuk je woning binnendringen.

De buurman, uw vriend

De politie is uw vriend, maar uw buurman is dat nog meer. Zeker als je woning moeilijk zichtbaar is en misschien wat achterin gelegen is. Verlaat je jouw huis voor lange tijd, vraag dan zeker aan je buren of ze een extra oogje in het zeil houden en misschien eens regelmatig rond het huis wandelen. Hoe meer een dief het idee krijgt dat de buurt ‘ogen’ heeft, hoe minder goesting hij heeft om een ongewenst bezoek af te leggen.