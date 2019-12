Aantal woningbranden neemt sterk toe: “Toestellen opladen in zetel, is geen goed idee” HR

Bron: VRT, Radio 1 98 Binnenland Het aantal woningbranden in ons land is sinds 2015 sterk toegenomen. Dat blijkt volgens de VRT uit cijfers van de Civiele Veiligheid. De toename zou onder meer te wijten zijn aan het grotere brandrisico door allerlei oplaadbare toestellen die we in huis hebben.

Het kenniscentrum van de Civiele Veiligheid registreerde 4.362 woningbranden in 2015. In 2017 steeg dat cijfer naar 6.270, een forse toename. De oorzaak is volgens brandweeradviseur Tim Renders te vinden bij de vele oplaadbare toestellen die we thuis in het stopcontact hebben steken. “Denk maar aan elektrische fietsen, hoverboards, laptops of smartphones. Vroeger hadden we die dingen niet en liepen we dus ook minder risico op brand”, vertelt hij.

Gezond boerenverstand

Ook de manier waarop we ermee omgaan, is belangrijk. “Het gezonde boerenverstand om stekkers uit te trekken bij onweer of wanneer we op vakantie gaan, is er tegenwoordig niet meer”, zegt Renders. “We merken bijvoorbeeld dat er soms toestellen worden opgeladen in een zetel of in een bed, op materiaal dat heel brandbaar is. Dat is uiteraard geen goed idee.”

Renders drukt nog eens op het belang van rookmelders in huis. Die zijn trouwens vanaf volgende maand verplicht in alle woningen.