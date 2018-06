Aantal werklozen in België zakt naar laagste peil in ruim dertig jaar kg

27 juni 2018

17u11

Bron: Belga 1 België telde in mei 345.681 werklozen. Het is van begin de jaren tachtig geleden dat er zo weinig werklozen waren. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om de groep werklozen die een uitkering ontvangen én werk zoeken. Niet-werkzoekende werklozen, die dus vrijgesteld zijn, zitten dus niet in de cijfers.

In mei ging het om 345.681 werklozen: 17.923 minder dan mei vorig jaar, of een daling met 4,9 procent. De daling was merkbaar bij zowel mannen als vrouwen, en bij bijna alle leeftijden. In de categorie van de zestigplussers is wel een stijging met meer dan 35 procent opgedoken. Dat komt omdat de leeftijdsgrens om een vrijstelling te krijgen voor zoeken van werk sinds kort is opgetrokken naar 63 jaar.

Het gaat om het laagste cijfer werklozen in vele jaren. De RVA kan op maandbasis pas vergelijken sedert 2000. Enkel in december 2000 dook het aantal werklozen onder de 350.000. Op jaarbasis is het van 1980 geleden dat het aantal werklozen onder de 350.000 lag.

De reden van de duik van het aantal werklozen is gekend: een combinate van een draaiende economie met veel vacatures en een resem regeringsmaatregelen, zoals de beperking van de inschakelingsuitkering en de verstrenging van de toegang tot brugpensioen.