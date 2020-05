Aantal vredestroepen is wereldwijd verder afgenomen IB

27 mei 2020

02u01

Bron: Belga 0 Het aantal mensen dat wordt ingezet voor vredesmissie is wereldwijd verder afgenomen in 2019. Eind vorig jaar werden naar schatting nog 137.781 soldaten, politiemensen en burgers ingezet. Dat is 4,8 procent minder dan in 2018, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri (Stockholm International Peace Research Institute).

Het is al voor het vierde jaar op rij dat Sipri een daling van het aantal vredestroepen vaststelt. Nochtans werden vorig jaar nog 61 internationale vredesmissie opgezet, één meer dan in 2018. Zo vonden er 22 operaties plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De meeste andere missies vielen onder de verantwoordelijkheid van regionale organisaties en internationale allianties.

Dalend aantal ordehandhavers

Vooral het dalend aantal ordehandhavers bij de VN-vredesmissies wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor de dalende trend.

De meest dodelijke vredesoperatie was vorig jaar de VN-missie MINUSMA, in het West-Afrikaanse land Mali. Daar stierven 22 vredeshandhavers. Voor alle andere VN-vredesoperaties is de situatie veel verbeterd, zegt Sipri-expert Jair van der Lijn. "Als je de huidige situatie vergelijkt met jaren 1990, toen er veel missies met dodelijke afloop waren, dan hebben de vredesoperaties vandaag duidelijk een lager sterftecijfer.”