Aantal veroordeelde mensensmokkelaars in ons land verdrievoudigd ADN

18 juli 2019

18u09

Bron: Belga 0 In 2017 zijn in België 175 mensen veroordeeld voor mensensmokkel. Dat zijn er ruim drie keer zoveel als in 2014. Dat schrijft nieuwssite Apache, die cijfers van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel kon inkijken.

Ons land voerde de laatste jaren de strijd tegen mensensmokkelaars op, bijvoorbeeld door meer acties te doen op gekende smokkelroutes. In 2014 waren er 50 veroordelingen, in 2015 waren het er 124 en in 2016 163.

Van de grootste groep veroordeelden was de nationaliteit op het moment van de veroordeling (nog) niet bekend. Van de rest waren de meesten in 2017 Irakezen, Belgen en Syriërs.