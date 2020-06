Aantal verkeersdoden opnieuw gestegen in ons land: “Nood aan ambitieuzere en innovatievere aanpak” KVDS

28 juni 2020

08u53 22 Het aantal verkeersdoden in ons land is opnieuw gestegen. Waar er in 2018 nog 604 dodelijke slachtoffers te betreuren vielen op onze wegen, waren dat er in 2019 in totaal 646. In Vlaanderen gaat het om 310 doden in 2018 en 315 doden in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) die De Zondag kon inkijken. Ze pleit voor “een ambitieuzere en innovatievere aanpak”.

De meeste dodelijke slachtoffers in ons land waren automobilisten (309), gevolgd door fietsers (95), voetgangers (92) en motorrijders (84). Bij automobilisten ging het om een daling van 12,4 procent, bij fietsers en voetgangers om een stijging, van respectievelijk 6,7 en 24,3 procent.

Inbreuken

De meeste doden vielen in Henegouwen (115), gevolgd door Antwerpen (78), Luik (77), Oost-Vlaanderen (70) en Limburg (58). West-Vlaanderen telde 57 doden, Vlaams-Brabant 52 en het Brussels Gewest 20.





Ook het aantal inbreuken zit in de lift, zo blijkt uit de cijfers. In het Vlaams Gewest klommen de cijfers vorig jaar met 5,6 procent in vergelijking met 2018, van 3.470.373 naar 3.665.990. Hetzelfde geldt voor het aantal flitsboetes. Die gingen van 2.652.113 in 2018 naar 2.816.651.

Volgens Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is het vijf over twaalf. “Volgens een Europese richtlijn moet het aantal verkeersdoden tegen 2030 met 50 procent verminderen en tegen 2050 zakken tot nul”, zegt ze in De Zondag. “Vlaanderen stelde een daling van 30 procent tegen 2030 voorop. Maar aan dit tempo raken we er niet. We werken aan een nieuw verkeersveiligheidsplan tegen 2021. Dat moet veel ambitieuzer en innovatiever dan nu. Nu is er te veel versnippering. Ik wil een goed geoliede machine, die van hieruit wordt aangestuurd.”

Zwarte punten

Dit jaar is er onder meer al 124 miljoen uitgetrokken voor het aanpassen van verkeersinfrastructuur, waarvan 30 miljoen voor een 20-tal zwarte punten. Er is ook 14 miljoen voor trajectcontroles. Bovenop de 76 die nu al actief zijn, moeten er nog 226 bijkomen. Er is ook extra geld voor fietsinfrastructuur, slimme verkeerslichten en veiliger schoolomgevingen. De minister wil daarbij vooral inzetten op “quick wins”, goedkope ingrepen zoals nieuwe wegmarkeringen of aanpassingen van verkeerslichten, die al een verschil kunnen maken.

