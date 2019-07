Aantal verkeersdoden op Vlaamse wegen voor het eerste in zeven jaar tijd opnieuw gestegen TT

04 juli 2019

14u27

Bron: Belga, StatBel 4 Het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen is in 2018 met 3,7 procent gestegen tegenover het jaar voordien. Het gaat om de eerste stijging in zeven jaar tijd. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het statistiekbureau Statbel. Over heel België bleef het aantal doden ongeveer stabiel. Waar er in 2017 in totaal 609 mensen stierven binnen de 30 dagen na betrokken te zijn geweest in een ongeval, waren dat er vorig jaar 604, goed voor een daling van 0,8 procent.

In 2018 werden er 38.455 verkeersongevallen geteld met in totaal 49.354 slachtoffers, waaronder 45.114 lichtgewonden en 3.636 zwaargewonden. Ten opzichte van 2017 is dit een lichte stijging van het aantal ongevallen (+1,1 procent) en het aantal lichtgewonden (+0,9 procent) en een meer uitgesproken daling van het aantal zwaargewonden (-3,3 procent).

Twintigers lieten het vaakst het leven bij een ongeval. Vorig jaar stierven 106 jongeren tussen 20 en 29 jaar op onze wegen, wat neerkomt op 17,5 procent van de dodelijke slachtoffers. Toch ziet Statbel een positieve evolutie op de lange termijn, aangezien in 2015 nog 264 twintigers omkwamen in het verkeer, wat toen goed was voor 23,3 procent van de verkeersdoden. Bij de dodelijke slachtoffers waren 275 automobilisten, 89 fietsers, 87 motorrijders en 74 voetgangers.

Er zijn ook verschillen merkbaar tussen de verschillende landsdelen. In het Vlaams Gewest steeg het aantal doden binnen de 30 dagen na het ongeval met 3,7 procent, van 299 doden binnen de 30 dagen in 2017 naar 310 in 2018. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde deze indicator met 12,5 procent, en in Wallonië met 4,5 procent.

Ook het aantal ongevallen in Vlaanderen steeg van 23.239 naar 23.714, het aantal slachtoffers van 29.782 naar 30.208. Het aantal zwaargewonden daalde wel (-2,6 procent), het aantal lichtgewonden steeg (+1,8 procent).

België heeft zichzelf tot doelstelling opgelegd om tegen volgend jaar maximaal 420 verkeersdoden te tellen, maar dat lijkt nog onmogelijk haalbaar. Ook de Vlaamse doelstelling van maximaal 200 doden is nog veraf.