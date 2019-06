Aantal verkeersdoden daalt niet langer: status quo in Vlaanderen en Brussel, stijging in Wallonië kv

05 juni 2019

04u33

Bron: Belga, VIAS 3 Er is een einde gekomen aan de opeenvolgende laagterecords van het aantal verkeersdoden in België. Door een forse toename in Wallonië kwamen er in de eerste drie maanden van dit jaar 121 mensen om het leven bij verkeersongevallen op de Belgische wegen, 14 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Deze toename komt er na vier jaar van opeenvolgende dalingen", aldus het verkeersveiligheidsinstituut Vias. Ook het aantal letselongevallen en het aantal gewonden gingen in stijgende lijn.

De balans van het aantal verkeersdoden verslechterde vooral in Wallonië: 59 doden, bijna een derde meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Er vielen zo evenveel verkeersdoden in Wallonië als in Vlaanderen (ook 59, eentje meer dan begin 2018), hoewel het aantal letselongevallen in Wallonië ruim de helft lager ligt. In het Brussels gewest werden 3 verkeersdoden geteld, tegen 4 in het eerste kwartaal van 2018.

Het totale aantal verkeersdoden (+13 procent) steeg ook veel sterker dan het aantal letselongevallen (+2,3 procent tot 8.494) en het aantal gewonden (+1,6 procent tot 10.622).



In de provincies Henegouwen en Vlaams-Brabant werd de grootste stijging van het aantal verkeersdoden waargenomen, respectievelijk van 14 naar 23 doden en van 5 naar 13 doden. In alle andere Vlaamse provincies was er nagenoeg een status quo of een daling, zoals in West-Vlaanderen (van 14 naar 10 doden) en in Limburg (van 15 naar 9 verkeersdoden).

Vias stelde voorts een opvallende stijging vast van het aantal ongevallen met tweewielers: +20 procent ongevallen met fietsers, +10 procent met bromfietsers en +7 procent met motorfietsers. In Wallonië alleen werden 134 letselongevallen met fietsers geregistreerd, ruim de helft meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Er kwamen ook meer fietsers om in het verkeer in Wallonië (7) dan in Vlaanderen (5), waar er nochtans veel meer fietsers zijn.

Ook het aantal verkeersdoden bij ongevallen tijdens de weekendnachten vertoonde een forse knik omhoog: van 7 naar 20. Het aantal weekenddoden lag in 2018 lager dan ooit.

Beter nieuws komt er van het aantal ongevallen met jonge bestuurders (18-24 jaar), dat nog nooit zo laag lag. Het aantal doden bij die ongevallen steeg dan weer wel lichtjes, van 14 naar 17.

Het verkeersveiligheidsinstituut wijst erop dat de cijfers slechts betrekking hebben op drie maanden en dus met de nodige voorzichtigheid moeten worden behandeld. Het is dus afwachten of de evoluties de komende maanden bevestigd worden.

“Het is duidelijk dat inzake verkeersveiligheid het laaghangend fruit geplukt is in Vlaanderen. We zullen hoger op het laddertje moeten voor een lager dodenaantal”, reageert ontslagnemend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “De volgende Vlaamse regering zal moeten doorgaan met doortastend verkeersveiligheidsbeleid.”