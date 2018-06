Aantal verkeersdoden daalt met bijna 20 procent TT

04 juni 2018

06u26

Bron: Belga, VIAS 0 Het aantal verkeersslachtoffers is in de eerste drie maanden van dit jaar sterk gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar vielen er bijna 20 procent minder doden. Het aantal gewonden daalde met meer dan 5 procent en er gebeurden ook bijna 5 procent minder letselongevallen. Dat blijkt uit de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van VIAS.

Met 84 doden ter plaatse in drie maanden tijd kent ons land een laagterecord sinds er met de metingen is begonnen. Het zijn er 20 minder dan in het eerste trimester van 2017. Ook het aantal gewonden daalde sterk - van 10.980 naar 10.414 - net als het aantal letselongevallen: van 8.717 naar 8.292 of min 4,9 procent. Ook dat zijn laagterecords.

Het aantal doden is in dezelfde mate gedaald in Vlaanderen (van 56 doden naar 46) en Wallonië (van 44 naar 36). In Brussel vielen er in het begin van dit jaar 2 doden, vorig jaar waren het er nog 4.

Meer doden tijdens weeknachten dan weekendnachten

Opvallend is dat er voor het eerst sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer vijftien jaar geleden meer doden gevallen zijn tijdens weeknachten (11 doden) dan tijdens weekendnachten (7 doden). In 2004 vielen er tijdens de weekendnachten nog 51 doden in één trimester.

Het aantal letselongevallen is afgenomen bij alle types weggebruikers, zeker bij de motorrijders (-18 procent ongevallen, en 4 doden tegenover 10) en de vrachtwagens (-11 procent). De kleinste daling was er bij de bestelwagens (-2,4 procent), het is ook de enige categorie waarbij er meer doden zijn gevallen (9 in plaats van 6).

Goed nieuws voor jonge bestuurders

Het aantal letselongevallen waarbij een jonge bestuurder (18-24 jaar) betrokken is, is fors gedaald van 1.505 naar 1.285 (-15 procent) en bereikt eveneens een laagterecord. Het aantal doden ter plaatse bij dat soort ongevallen daalde van 22 naar 12 en is nog nooit zo laag geweest. Er waren in het eerste trimester van 2018 bijna vier keer minder doden in ongevallen waarbij een jonge bestuurder betrokken was dan in dezelfde periode tien jaar geleden. Toen waren dat er nog 48.

Er waren voor het eerst in drie jaar ook weer minder letselongevallen met fietsers: 1.683 of 9 procent minder. Ook het aantal gewonden nam opnieuw af, met 9,6 procent. Er viel één dode minder dan in dezelfde periode vorig jaar (10 tegenover 11).

Voorlopige cijfers

Het gaat in de verkeersveiligheidsbarometer om voorlopige cijfers, aangezien VIAS in haar rapport enkel rekening houdt met het aantal doden ter plaatse. Het aantal overlijdens in de 30 dagen na het ongeval moet daar nog bijgeteld worden, maar die cijfers zijn nog niet beschikbaar. Bovendien gaat het nog maar om trimestercijfers, waarbij schommelingen verschillende oorzaken kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld het winterweer dat het ene jaar strenger is dan het andere.

Toch is men bij VIAS tevreden met de cijfers. "Als je kan zeggen dat er geen enkele verkeersdode valt, dan mag je glunderen", zei woordvoerder Stef Willems in De ochtend op Radio 1. "Maar ook nu is het prettig om te zeggen dat er een daling is van bijna 20 procent in het aantal verkeersdoden. Maar nog altijd komen mensen om het leven omdat ze te snel rijden, alcohol gedronken hebben, hun gsm gebruiken of geen gordel dragen. In 60 procent van alle dodelijke ongevallen op autosnelwegen hebben mensen hun gordel niet aan."

"Goed op weg"

Tegen 2020 zouden er nog maximaal 420 doden mogen vallen in het Belgisch verkeer, maar dat cijfer wordt allicht moeilijk te halen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) drukt nogmaals de wens uit "om zo dicht mogelijk het objectief van maximum 420 verkeersdoden per jaar te benaderen."

"2018 zijn we op het vlak van verkeersveiligheid alvast goed gestart in Vlaanderen. En dat is hartverwarmend nieuws, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "In 2014 telden we in Vlaanderen meer dan 400 verkeersdoden en namen we de ambitieuze beslissing om naar een halvering van dat aantal te gaan, 200 verkeersdoden tegen 2020. Men verklaarde ons gek dat we die halvering van het aantal verkeersdoden zouden realiseren op vijf jaar tijd. Wel, we zijn op goede weg".

Volgende week geeft de federale overheid de officiële jaarcijfers voor 2017 vrij.