Aantal valse eurobiljetten blijft wereldwijd dalen AV

27 juli 2018

10u57

Bron: BELGA 0 In de eerste zes maanden van het jaar zijn wereldwijd ongeveer 301.000 valse eurobiljetten uit de omloop genomen. Dat zijn er opnieuw heel wat minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maakte De Europese Centrale Bank (ECB) vandaag bekend.

In het eerste semester van 2017 werden er nog 363.000 valse biljetten uit de omloop gehaald, en in 2015 zelfs 454.000. Ook in België daalt het aantal valse eurobiljetten tot 15.160, tegenover 15.399 in de eerste helft van 2017. Dat is een daling van 9 procent. De twee meest vervalste eurobiljetten in ons land blijven die van 20 (15,5 procent) en 50 euro (69,15 procent).

Het aantal valse biljetten blijft sowieso gering tegenover het totale aantal in omloop zijnde eurobiljetten, merkt de Nationale Bank op. "De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd blijft dus klein, temeer daar de echtheid van een biljet controleren slechts enkele seconden vergt met de "voelen, kijken, kantelen"-methode en ervoor zorgt dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord en valsemunterij wordt ontmoedigd. De nieuwe reeks eurobiljetten (de Europa-reeks) is bovendien voorzien van nog performantere veiligheidskenmerken", klinkt het.