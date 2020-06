Aantal vacatures zakt naar laagste niveau in drie jaar HR

11 juni 2020

13u16

Bron: Belga 0 Binnenland De bedrijven in België hadden in het eerste kwartaal in totaal 129.170 vacatures. Dat waren er ruim 10.000 minder dan in de laatste drie maanden van vorig jaar, of een daling met 7 procent. Het totale aantal vacatures viel zo terug tot het laagste peil sinds het eerste kwartaal van 2017, zo blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Ook de vacaturegraad - het aantal vacatures in verhouding tot het totale aantal arbeidsplaatsen - is gedaald: van 3,39 procent eind vorig jaar naar 3,20 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

De cijfers houden rekening met het coronavirus. De ondernemingen gaven het aantal vacatures op 15 februari door, maar die werden gecorrigeerd om de impact van de COVID-19-crisis in rekening te brengen. Zonder die correctie zou er volgens Statbel een overschatting zijn van het aantal vacatures in de meeste van de bestudeerde sectoren.

In Vlaanderen en Wallonië waren er in het eerste kwartaal respectievelijk 9.065 en 2.241 vacatures minder, in Brussel waren er nog 1.057 meer. Vlaanderen blijft wel het gewest met de meeste vacatures (67 procent van alle vacatures) en met de hoogste vacaturegraad (3,53 procent).

Hoewel er meer vacatures voor vaste banen worden aangeboden (84,46 procent), is de vacaturegraad aanzienlijk hoger voor interimbanen (16,11 procent) dan voor vaste banen (2,79 procent).

Lees ook:

Is wie nu afstudeert een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt? Onze werkexpert waarschuwt vooral voor ‘littekeneffecten’ (+)



Mag Yusuf echt minder op jobgesprek dan Jan? Werkexpert Stijn Baert onderzocht de Vlaamse arbeidsmarkt (+)