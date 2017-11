Aantal vacatures in zorgsector explodeert LVA

Bron: Belga 0 Archieffoto PN Het aantal vacatures voor verpleeg- en zorgkundigen is in de loop van dit jaar geëxplodeerd, en dat terwijl het ook de voorbije jaren al knelpuntberoepen waren. In totaal telde de VDAB de eerste 10 maanden van 2017 al 9.000 vacatures voor (hoofd)verpleegkundigen en 5.000 voor zorgkundigen, zo berichten Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

In beide categorieën is dat dubbel zo veel als in 2015. In één jaar kwamen er 4.000 vacatures bij in de sector.

Volgens de VDAB zal de stijging zich vermoedelijk nog een tijd doorzetten. "De zorgsector is enorm aan het groeien, en er is dus een grote nood aan werknemers", zegt woordvoerster Shaireen Aftab. "De verklaring is dubbel. Enerzijds is er de vergrijzing van de bevolking. Anderzijds zien we dat ook het personeel aan verjonging toe is." Vooral woon-zorgcentra hebben het moeilijk om voldoende mensen te vinden.