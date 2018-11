Aantal uitkeringen voor tijdskrediet blijft afnemen

08 november 2018

Belga

Het aantal uitkeringen in het kader van tijdskrediet is verder afgenomen in het derde kwartaal van dit jaar (-5,5 procent), na onder andere de schrapping in 2015 van de uitkering voor tijdskrediet zonder reden. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de RVA.