Aantal Uber-gebruikers in Brussel verdubbelt in jaar tijd SI

16u21

Bron: Belga 0 AFP Meer dan 100.000 mensen hebben in Brussel al gebruikgemaakt van de diensten van Uber. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, zo meldt de taxidienst. De stijging wordt vooral verklaard door een toenemend aantal trajecten in combinatie met openbaar vervoer, in gebieden die in mindere mate bediend worden door metro of tram.

Zo is een kwart van alle reizen via het Uber-platform in Brussel, of het nu gaat om UberX, UberBlack of UberVan, van start gegaan of geëindigd in de nabijheid van een metrostation, zo blijkt uit de statistieken.

Ruim een vijfde van die trajecten zijn gestart (22 percent) of geëindigd (23 percent) in een wijk die in mindere mate bediend wordt door het openbaar vervoer.

Het aantal reizen vanaf die wijken is bovendien 22 percent sneller toegenomen dan in de rest van de stad.

Geloofwaardig alternatief privéwagen

"Deze trend toont duidelijk de belangrijke rol aan die onze diensten kunnen vervullen in Brussel, in combinatie met alternatieven. Het aanbod van een mobiliteitsdienst bovenop andere diensten, zorgt voor een geloofwaardig alternatief voor het gebruik van de privéwagen en kan bijdragen tot een verbetering van de mobiliteit in een stad met een van de zwaarste fileproblemen in Europa", zegt Joost Verdiesen, algemeen manager van Uber België.