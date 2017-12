Aantal transmigranten op snelwegparkings nam de afgelopen vijf jaar fors toe SI

15u10 5 BELGA Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. Het aantal transmigranten dat betrapt wordt op onze snelwegparkings is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. In hun poging in vrachtwagens te sluipen, gaan ze steeds agressiever te werk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij Binnenlandse Zaken.

“Stop niet in België”. Zo luidde het advies van de Nederlandse sectorfederatie Transport en Logistiek aan vrachtwagenbestuurders enkele maanden terug. Reden: het toenemend aantal chauffeurs dat aangevallen wordt door transmigranten die proberen om in hun vrachtwagens te klauteren. Vooral de E40-as blijft een geprivilegieerde pleisterplek.

Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg, blijkt dat het aantal inbreuken op illegaal verblijf op de snelwegparkings op vijf jaar tijd bijna verviervoudigde van 173 tot 650.

Daarbij komt dat het aantal beschadigingen aan voertuigen verdubbelde, het aantal feiten van fysieke agressie steeg en dat diefstal de meest voorkomende inbreuk is. Volgens de transportfederatie zit de angst er zo diep in dat truckers ‘s nachts hun cabine vaak niet meer uit durven voor een sanitaire stop.

Barbara Pas ziet in de cijfers het bewijs dat naast de controleacties, ook het uitwijzingsbeleid een versnelling hoger moet schakelen. “Iemand die opgepakt wordt en illegaal in het land verblijft moet ook effectief worden uitgewezen. Vandaag blijven meer dan 80 procent van de bevelen om het land te verlaten zonder gevolg, waardoor men het signaal de wereld instuurt dat men in dit land geen opsluiting of repatriëring hoeft te vrezen. Daardoor blijven de incidenten zich opstapelen. De angst moet opnieuw van kamp veranderen. Niet de truckers maar de criminelen moeten schrik hebben”, aldus Pas.