Aantal toewijzingen sociale woningen in stijgende lijn jv

20 februari 2020

06u32

Bron: belga 0 Er worden steeds meer sociale woningen toegewezen aan kandidaat-huurders, hoewel ook de wachtlijst langer blijft worden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

De recentste cijfers dateren van 2017. In dat jaar steeg het aantal toewijzingen van sociale woningen aan kandidaat-huurders met 12 procent ten opzichte van 2014. Vooral Aalst, Antwerpen, Kortrijk en Turnhout zaten in de lift.



"We stellen vast dat er in de helft van de centrumsteden een stijging is van het aantal toewijzingen", zegt Van Volcem. "In West-Vlaanderen is dat zelfs bij 3 op de 4 van de steden het geval."



Wanneer er wordt gekeken naar het aantal niet-Belgen die een sociale woning krijgen toegewezen in een centrumstad, is er een nog sterkere groei. Terwijl het in 2014 om 982 niet-Belgen ging, komt men in 2017 aan een totaal van 1.227. Dat is een stijging van 25 procent en het aantal maakt 30 procent van het totale aantal toewijzingen in centrumsteden uit. Over alle Vlaamse provincies heen waren andere nationaliteiten in 2014 goed voor 1.537 toewijzingen, terwijl ze in 2017 uitkwamen op 2.095.



Ondanks het stijgende aantal toewijzingen, blijft de wachtlijst lang. Eind 2018 wachtten in totaal 153.910 mensen op een sociale woning. Dat waren er een pak meer dan het jaar daarvoor, toen er 135.500 kandidaat-huurders op de wachtlijst stonden. In het begin van de vorige legislatuur, in 2014, waren het er iets meer dan 120.500.