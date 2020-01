Aantal spoorlopers voor tweede jaar op rij gedaald: Infrabel zet warmtecamera’s in AYK

10 januari 2020

06u00 0 In 2019 kreeg spoorbeheerder Infrabel 705 meldingen van spoorlopers. Dat zijn er 81 minder dan vorig jaar. “Dit is het resultaat van talloze sensibiliseringscampagnes, doorgedreven controles door Securail en het plaatsen van afsluitingen", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

In vergelijking met 2017, toen er een recordaantal van 818 meldingen was, is dat een vermindering van bijna 14 procent. Infrabel reageert voorzichtig positief: “De daling is zeker bemoedigend toch is het aantal spoorlopers nog steeds onaanvaardbaar hoog.” In Vlaanderen ging het om 388 meldingen. Dat is bijna twee keer zoveel als in Wallonië (200) en zelfs meer dan drie keer zoveel als in Brussel (117). “Het gaat vaak om mannelijke pendelaars tussen de 20 en de 40 jaar. De belangrijkste reden waarom mensen over de sporen lopen, blijft het nemen van een kortere weg", zegt Baeken.

6 uur vertraging per dag

Afgelopen jaar viel er één dodelijk slachtoffer en raakten drie mensen zwaargewond als gevolg van spoorlopen. Het jaar daarvoor vielen er vier doden en waren er zes zwaargewonden. “Elk dode is er één te veel", zegt Baeken. “Spoorlopers wegen ook zwaar op de stiptheid van het treinverkeer. Afgelopen jaar zijn er 128.820 minuten vertraging geregistreerd. Ten opzichte van 2018 is dat een daling van 7,8%. Toch is dat omgerekend nog steeds gemiddeld bijna 6u vertraging per dag.”

Afsluitingen en struikelmatten

In 2019 plaatste Infrabel 4.280 meter nieuwe afsluitingen rond 53 hotspots. In totaal goed voor 16.794 meter aan afsluitingen. Dat betekent dat 77,5% van alle hotspots in België nu afsluitingen hebben. Vorig jaar werden er ook op 16 plaatsen bijkomende struikelmatten geplaatst, die moeten het voor spoorlopers moeilijker maken om op het spoorweg te komen.

Sensibilisering en strenge controles

Medewerkers van Infrabel trokken naar 25 Belgische scholen met een 360 film. Zo’n 10.000 leerlingen kropen virtueel in de huid van een spoorloper en konden aan den lijve ondervinden hoe gevaarlijk dat is. In het basisonderwijs verdeelde Infrabel 51.000 schoolkalenders, 15.000 schoolkits en 22.000 spelboekjes met spoorveiligheidstips en pedagogisch lesmateriaal. Daarnaast controleerde Securail en de politie ook streng en regelmatig. De overtreding kan worden bestraft met een geldboete van 80 tot 2.000€. En zelfs met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en/of een geldboete van minstens 208€, of met een administratieve geldboete van 300€. “En we zijn komende jaren zeker van plan om nog meer in te zetten in sensibiliseringscampagnes en controles", zegt Baeken.

Warmtecamera tegen spoorlopers

Infrabel installeerde bovendien een warmtecamerasysteem in de spoortunnel van de Brusselse Noord-Zuidverbinding, dat is het drukste spoorknooppunt van ons land. “Verspreid over heel de tunnel hangen er 30 nieuwe camera’s die 24/7 de locatie monitoren. Het gaat om warmtecamera’s die onderscheid maken tussen mensen, dieren, treinen en andere voorwerpen. Op die manier worden valse alarmen er uitgefilterd", zegt Van Baeken. “Als het effectief een spoorloper is, gaat de verlichting in de betrokken tunnel aan en klinkt er ook een automatische omroeping met de waarschuwing om de gevarenzone onmiddellijk te verlaten. Voor elk type incident is er een specifiek scenario met de gepaste maatregelen. Dat kan gaan van ploegen ter plaatse sturen tot maatregelen nemen voor het treinverkeer.”