Aantal spoorlopers blijft stijgen: Infrabel voert campagne met virtual reality bvb

09 juli 2018

16u26

Bron: Belga 0 Infrabel heeft vandaag in De Panne een actiedag georganiseerd rond spoorlopen. Met een virtualrealityfilmpje wil de spoorwegbeheerder jongeren bewust maken van het gevaar van spoorlopen. Want ondanks de vele maatregelen blijft het aantal meldingen stijgen, zeker in de zomervakantie.

Infrabel trok vandaag naar De Panne met een virtualrealityfilmpje waarmee voorbijgangers in de huid kunnen kruipen van een spoorloper voor wie het niet goed afloopt. Met de simulatie wil Infrabel mensen waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen. Een schokkende campagne, maar dat is ook de bedoeling, legt Thomas Baeken van Infrabel uit. "Al jaren zetten we bewustmakingscampagnes op poten om mensen te doen inzien dat spoorlopen en het negeren van belsignalen levensgevaarlijk is. Toch merken we dat het aantal meldingen blijft stijgen. Gemiddeld is er een ongeval per week aan een overweg. Vandaar dat we deze confronterende beelden gebruiken."

Hotspot

De keuze voor de kustgemeente is zeer bewust. "De Panne is wat we noemen een hotspot. In die gemeentes noteren we gemiddeld nog meer meldingen dan op andere plaatsen", vertelt Baeken. En tijdens de zomermaanden ziet Infrabel het aantal spoorlopers nog sterker toenemen. "Jongeren hebben dan veel vrije tijd, soms vervelen ze zich en dan gaan ze al eens op zoek naar een kick. Met deze actie willen we iedereen doen beseffen dat dat levensgevaarlijk is."

De gemiddelde spoorloper is een man tussen de 18 en 34 jaar oud. De cijfers van 2017 tonen aan dat bijna de helft van alle spoorlopers dat doet om een kortere weg te nemen. Dat zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties maar veroorzaakt ook heel wat vertragingen, zo'n zes uur per dag.

Vorige maand nog verspreidde Infrabel schokkende beelden van een trein die tegen een auto crasht voor een nieuwe campagne.