Aantal schoolverlaters zonder uitkering ruim verdubbeld in 2017

05 april 2018

17u34

In 2017 hebben 2.106 schoolverlaters in Vlaanderen onvoldoende inspanningen geleverd om een job te vinden of een geschikte opleiding te volgen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. In dat geval wordt hun recht op een uitkering uitgesteld.

Schoolverlaters moeten zich inschrijven bij de VDAB als werkzoekende. Dan start hun beroepsinschakelingstijd, de vroegere wachttijd. Die duurt in principe een jaar. Daarna kunnen ze een inschakelingsuitkering aanvragen bij de RVA.

Tijdens die beroepsinschakelingstijd moeten de schoolverlaters wel actief op zoek naar werk, en mogen ze geen passende job, begeleiding of opleiding door de VDAB weigeren. Wie onvoldoende meewerkt, riskeert een negatieve evaluatie. Om recht te hebben op de uitkering zijn twee positieve evaluaties nodig.

Niet strenger

Uit VDAB-cijfers blijkt dat vorig jaar 2.106 schoolverlaters een negatieve evaluatie kregen, tegen amper 877 in 2016. Dat was het eerste jaar dat de VDAB bevoegd werd voor controle én sanctionering van werkzoekenden. Het is volgens VDAB-woordvoerder Shaireen Aftab niet zo dat de VDAB plots veel strenger is geworden. "Dat eerste jaar moesten we ons nog wat aanpassen. In 2017 hadden we alles al meer in de vingers, vandaar wellicht de stijging".

Het gaat om 2.106 negatieve evaluaties op in totaal 47.359 evaluaties. Met andere woorden: van 4,4 procent van de ingeschreven schoolverlaters werd in 2017 het recht op een inschakelingsuitkering uitgesteld wegens onvoldoende zoekgedrag.

Schoolverlaters die niet meer ingeschreven zijn bij de VDAB komen terecht in de groep van NEET-jongeren: jongeren die geen opleiding volgen, geen onderwijs en niet aan het werk zijn. In Vlaanderen zijn dat, naar schatting, 7,5 procent van de jongeren.