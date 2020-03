Aantal reizigers bij De Lijn daalt fors vanwege coronacrisis JG

26 maart 2020

14u26

De Lijn telt 92 procent minder reizigers op haar voertuigen. Dit meldt woordvoerster Sonja Loos donderdag. "Alle lijnen blijven nog wel rijden", zegt ze.

De bezettingsgraad van De Lijn-voertuigen blijft steeds dalen, maar dat verandert niets aan de huidige aangepaste dienstregeling. "De dienstregeling kan natuurlijk in de volgende dagen wijzigen, maar we bekijken het van dag tot dag", zegt de woordvoerster. "We doen er alles aan om onze reizigers nog te vervoeren naar hun bestemming.”

Vanaf zaterdag zullen er wel nieuwe aanpassingen worden doorgevoerd in de dienstverlening in en rond Antwerpen. Trams zullen er nog om de 15 of 30 minuten rijden. De Lijn nam die beslissing omdat specifiek in Antwerpen het aantal ziektemeldingen bij tramchauffeurs de voorbije dagen is opgelopen, klinkt het.

