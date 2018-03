Aantal pv's tegen privébewakingsagenten ruim 40 procent toegenomen ADN

05 maart 2018

08u00

Bron: Belga 3 Het aantal pv's tegen privébewakingsagenten is in drie jaar tijd met ruim 40 procent toegenomen. Vorig jaar werden 973 processen-verbaal opgesteld, gericht aan een bewakingsagent of firma. Dat meldt VRT NWS op basis van gegegevens van de dienst Controle Private Veiligheid van Binnenlandse Zaken.

In ons land zijn zo'n 20.000 privéveiligheidsagenten aan de slag. Ze werken voor ondernemingen of bedrijven. Maar ze opereren ook in luchthavens of scholen en geen gebeurtenis of een groot publiek evenement gaat voorbij of de bewakingsfirma's zijn aanwezig. Privé-agenten moeten een identificatiekaart (een specifieke badge) bij zich hebben en dat is vaak niet het geval.

Opvallend in de top drie van inbreuken is het gebrek aan integriteit bij het doorzoeken van privéspullen door veiligheidspersoneel. Privéagenten mogen niet rommelen in uw tas of spulletjes verplaatsen. Er wordt ook veel gezondigd tegen de gedragscode bij de oppervlakkige betasting van kledij, de zogenaamde "lichte fouille".

De veiligheidsagent moet tot hetzelfde geslacht behoren als de man of vrouw die de fouille ondergaat. En indien het gebeurt, moet dat discreet, vooral niet op een publieke plaats.