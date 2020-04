Aantal problematische afwezigheden in basis- en secundair onderwijs neemt toe Belga

14 april 2020

13u59 0 Het aantal leerlingen dat problematisch afwezig is, neemt zowel in het basis- als secundair onderwijs toe. Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden in het basisonderwijs 3.127 dergelijke leerlingen geregistreerd tegenover 2.554 in 2014-2015. In het secundair onderwijs was er in die periode een stijging van 7.684 tot 10.781 leerlingen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Steve Vandenberghe (sp.a).

Problematisch afwezig zijn leerlingen die tijdens een bepaald schooljaar minstens dertig halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden in het basisonderwijs 1.452 dergelijke leerlingen geregistreerd in het vrij gesubsidieerd onderwijs (1.201 in 2014-2015), 950 in het gemeenschapsonderwijs (645) en 725 in het officieel gesubsidieerd onderwijs (645). In het secundair onderwijs werden in 2018-2019 in het vrij gesubsidieerde onderwijs 5.173 problematisch afwezige leerlingen (3.545 in 2014-2015) geteld, 3.828 (2.705) in het gemeenschapsonderwijs en 1.780 (1.434) in het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Grootste aantal in Oost-Vlaanderen en Antwerpen

Opgesplitst naar provincie werden in 2018-2019 de meeste problematisch afwezige leerlingen geteld in Oost-Vlaanderen (968) en Antwerpen (942). In verhouding tot het aantal leerlingen scoorde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,3 procent) het hoogst. Ook in het secundair onderwijs werden de meeste leerlingen geregistreerd in Antwerpen (3.075) en Oost-Vlaanderen (2.947), terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6,7 procent) procentueel weer het hoogst scoorde.

Qua leeftijd waren de meeste afwezige leerlingen in het basisonderwijs 6 jaar oud (671), terwijl dat procentueel 13 jaar was (2,5 procent). In het secundair was dat met 3.692 leerlingen en 5,6 procent telkens 17 jaar.