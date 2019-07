Aantal premies voor elektrische wagens verdubbeld

IB

06 juli 2019

04u42

Bron: Belga

1

Er worden steeds meer premies voor elektrische wagens aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. In de eerste helft van het jaar ging het om 593, tegenover 415 in heel 2018. In totaal werd er 2.230.216 euro uitgekeerd.