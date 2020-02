Aantal positieve controles tijdens Bob-wintercampagne blijft stabiel SPS

06 februari 2020

12u36

Bron: Belga 1 Tijdens de Bob-wintercampagne hebben de politiediensten 1,83 procent positieve testen afgenomen. Bij de vorige eindejaarscampagne was dat 1,87 procent. Een minieme daling, ondanks de iets langere campagneduur en meer afgenomen pretesten, waarbij snel kan worden nagegaan of een bestuurder gedronken heeft.

Tijdens de Bob-wintercampagne, van vrijdag 29 november 2019 tot maandag 3 februari 2020, controleerden de federale wegpolitie en de lokale politie opnieuw het alcohol- en druggebruik. Er werden in totaal 557.602 testen (negatieve pretesten + ademtesten) afgenomen, waarvan 1,83 procent positief tekende. In dezelfde periode het jaar voordien tekende 1,87 procent van de 450.774 gecontroleerde bestuurders positief. In de winter 2017-2018 was nog 2,1 procent positief.

De toename van het aantal afgenomen testen de voorbije campagne, wordt verklaard door de langere looptijd van de campagne (9,5 weken in plaats van 8,5) en door het toegenomen gebruik van pretesten.

"De wintercampagne eindigt dus met een positieve vaststelling, maar we rekenen op Bobs om het hele jaar door te rijden en de bestuurders rondom hen te overtuigen om steeds meer Bobs op onze wegen te hebben. De strijd tegen rijden onder invloed is een dagelijkse prioriteit van de politie. Er kan geen sprake van zijn dat ze haar aandacht laat verslappen. Daarom zal de politie regelmatig controles blijven uitvoeren, ook buiten de Bob-campagnes", luidt het.