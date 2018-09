Aantal pleeggezinnen neemt toe, nieuwe pleeggezinnen blijven "broodnodig" kv

21 september 2018

19u00

Bron: Belga 2 Vlaanderen heeft in 2017 de kaap van de 5.000 pleeggezinnen gerond. Eind vorig jaar waren er 5.181 pleeggezinnen actief, een stijging met 8 procent, zo blijkt uit de jaarcijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Maar de vraag naar pleegzorg neemt nog steeds toe en dus blijven nieuwe pleeggezinnen "broodnodig", zegt de organisatie vandaag in een mededeling.

In 2017 kregen 7.115 pleegkinderen ondersteuning via pleegzorg, een toename met 9 procent ten opzichte van 2016. De groep "pleeggasten" - volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek - groeide met 2 procent tot 516.

"Gelukkig zijn er ook altijd maar meer pleeggezinnen die hun huis openstellen voor kwetsbare kinderen", zegt woordvoerder Jan Brocatus van Pleegzorg Vlaanderen in de mededeling. "Het is hartverwarmend en we zijn hen heel erkentelijk. Tegelijk zien we dat de vraag toeneemt, waardoor we steeds blijven zoeken naar bijkomende plekken."

"Opvallend is de toename met 26 procent van de occasionele ondersteunende pleegzorg. De formule waarbij kinderen af en toe het weekend of de vakantie in een pleeggezin doorbrengen, slaat duidelijk aan. Het ontlast ouders die het even wat moeilijker hebben en kinderen of volwassenen die in een voorziening wonen, kunnen even weg van de drukte."

In 2017 konden twee op de drie pleegkinderen terecht in het eigen netwerk, bij familie, vrienden of bijvoorbeeld een leerkracht. In 2014 was dat aandeel nog minder dan de helft (45 procent). Voor pleeggasten bedroeg dit vorig jaar nog meer: 71 procent.