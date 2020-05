Exclusief voor abonnees

Aantal patiënten in West-Vlaamse ziekenhuizen daalt minder snel dan in andere provincies

20 mei 2020

Ook vandaag blijkt uit de nieuwste coronacijfers dat de dalende trend van de laatste weken zich gestaag verder zet. Maar een analyse van de statistieken toont aan dat de situatie niet in elke provincie even rooskleurig is. Zo blijkt de daling in het aantal patiënten in de West-Vlaamse hospitalen te vertragen, in tegenstelling tot de meeste andere provincies van het land.