Aantal oproepen bij Tele-Onthaal over grensoverschrijdend gedrag sterk toegenomen sinds zaak-De Pauw rvl

11u57

Bron: VTM Nieuws 0 RV Tele-Onthaal heeft sinds de zaak-Bart De Pauw aan het licht kwam bijna drie keer meer oproepen over grensoverschrijdend gedragd ontvangen dan voordien. Dat meldt VTM Nieuws. Gemiddeld kwamen er over dat onderwerp dit jaar 3,4 oproepen binnen, maar de afgelopen dagen waren dat tot 9,25 gesprekken per dag.

“Er zijn ook mensen die contact opnemen met een verhaal dat lange tijd geleden gebeurd is. De zaak rond Bart De Pauw is voor hen een aanleiding om dat nu opnieuw op te rakelen omdat gevoelens weer sterker beleefd worden”, zegt Jennifer Pots van Tele-Onthaal aan VTM Nieuws.

#MeToo

Eerder meldde Tele-Onthaal ook al een stijging van het aantal oproepen rond ongewenste intimiteiten nadat de berichtgeving rond dat onderwerp sterk was toegenomen naar aanleiding van de hashtag #MeToo en het schandaal rond Harvey Weinstein. Waar dat er in 2016 nog 144 oproepen waren over een heel jaar, waren dat er begin november al 244.

Bart De Pauw

In de vier dagen nadat de klachten tegen Bart De Pauw in de media opdoken, nam het aantal opmerkelijk toe. Van alle gesprekken gingen er 18,81 procent over ongewenste intimiteiten. Ook over seksueel geweld kwamen er meer oproepen binnen (17,82 procent tegenover gemiddeld 10,87 procent), zo heeft VTM Nieuws opgevraagd.

“Ik vermoed dat het nog eventjes zal aanhouden maar dat het nadien weer uitdooft. We merkten dat ook bij andere verhalen in de media, zoals de terreuraanslagen of het misbruik in de Kerk. In de eerste mediaperiode maakt dat heel wat zaken los, maar nadien vallen we weer terug op gemiddelde cijfers”, zegt Pots.

Zit je ergens mee? Bel dan anoniem en gratis naar 106 of chat op www.tele-onthaal.be.