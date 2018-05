Aantal Oost-Europeanen met ziekte-uitkering stijgt fors: N-VA vreest misbruik HR

24 mei 2018

08u58

Bron: Belga 0 Het aantal Oost-Europeanen dat een ziekte-uitkering ontvangt in België, is de laatste jaren fors gestegen. "Het aantal Polen is verdubbeld, het aantal Bulgaren steeg met bijna 200 procent", zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin in Het Belang van Limburg. Hij vreest voor misbruik.

In 2012 kregen 32.666 EU-burgers een ziekte-uitkering, in 2016 waren er dat 41.713. "De migratie is ook sterk toegenomen", legt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) uit. Polen moeten al sinds 2009 geen arbeidskaart meer hebben, Bulgaren en Roemenen sinds 2014 ook niet meer. "Die verhoogde instroom vind je ook in de cijfers van de sociale zekerheid."

Maar volgens Raskin "liggen de cijfers van zieken een pak hoger dan de aangroei van deze groep mensen". Hij vraagt dat eventuele misbruiken eruit worden gehaald. "We hebben de wachttijd voor een ziekte- en invaliditeitsuitkering al verdubbeld van zes naar twaalf maanden", reageert De Block. "Daarnaast hebben we de periode waarop de uitkering wordt berekend enorm verruimd, om misbruiken uit het verleden een halt toe te roepen. We gaan ook na of er een stabiele tewerkstelling was."

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) benadrukt dat de controles op fraude even streng verlopen voor de EU-burgers als voor de Belgen.