Aantal 'onverzekerbare' chauffeurs vorig jaar met 6,5 procent gestegen TK

19 januari 2018

12u28

Bron: Belga 0 Het aantal automobilisten dat geen autoverzekering meer krijgt, bijvoorbeeld omdat ze in het verleden meerdere ongelukken hebben veroorzaakt, is in de periode van 1 november 2016 tot 31 oktober 2017 met 6,5 procent gestegen ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de recentste statistieken van het Tariferingsbureau.

Een autoverzekering is verplicht in ons land, maar wie bijvoorbeeld meerdere ongevallen veroorzaakte, kan op de markt vaak geen verzekering meer krijgen - of alleen tegen erg hoge tarieven. Sinds 2003 kunnen automobilisten die door drie verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn geweigerd, of van wie de premie te hoog is opgelopen na diverse schadegevallen, naar het Tariferingsbureau stappen. Dat stelt voor hen de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast. Het bureau houdt daarbij rekening met het vermogen van de auto, de leeftijd van de bestuurder en zijn schadeverleden.

In het gebroken boekjaar dienden 38.977 mensen een aanvraag in, een stijging met 6,5 procent. Die stijging is ondertussen wel minder sterk dan de jaren ervoor (+9,9 procent in 2015-2016, +13,5 procent in 2014-2015 en +27,4 procent in 2013-2014). Bij het absolute cijfer van 38.977 aanvragen moet ook een nuancering gemaakt worden: bij 63,2 procent van die aanvragen gaat het om een hernieuwing van de aanvraag.