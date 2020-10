Aantal onthaalouders blijft dalen IB

11 oktober 2020

04u59

Bron: Belga 0 Het aantal kinderopvanginitiatieven blijft dalen. Vooral bij onthaalouders is de terugval groot, zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin waarover De Zondag vandaag bericht. Volgens Kind en Gezin schrikken het lage loon en het werkstatuut af.

De voorbije jaren was al een dalende trend te zien in het aantal opvanglocaties en dat heeft zich vorig jaar doorgezet. Er sloten 724 opvanginitiatieven de deur, terwijl er maar 421 nieuwe opengingen.

Uit de cijfers blijkt vooral dat er minder opvangouders zijn.

De coronacrisis dreigt de situatie dit jaar nog penibeler te maken. Tussen april en september van dit jaar waren er minder starters dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl er ook iets meer stoppers zijn. De trend heeft wel een grote impact op het aantal plaatsen in de opvang. Gemiddeld zijn er in Vlaanderen 45 plaatsen per 100 kinderen.

Morgen start de Week van de Kinderbegeleider.