Aantal ongevallen met spookrijder neemt toe. Dit moet je doen als je er een tegenkomt KV TT

17 juli 2018

05u35

Bron: Belga 0 Vorig jaar zijn er 16 ongevallen gebeurd met een spookrijder op de autosnelweg. In 2016 waren dat er nog 11. Het is het hoogste cijfer sinds 2009, zo blijkt uit een statistische analyse van het Vias Institute op basis van cijfers van de FOD Economie.

Ongevallen met een spookrijder maken slechts 0,35 procent uit van alle letselongevallen op de autosnelwegen. Toch zijn ze verantwoordelijk voor 3,5 procent van alle verkeersdoden op de autosnelwegen. De ernst van ongevallen met een spookrijder is dan ook 10 keer groter dan de gemiddelde ernst van alle letselongevallen op een autosnelweg.

In de afgelopen 10 jaar vielen er 265 slachtoffers in 123 ongevallen waarbij een spookrijder betrokken was. Bij de slachtoffers waren er 41 doden en 224 gewonden. Men telt ongeveer één dode per drie ongevallen met spookrijders. In een op de vijf ongevallen sterft de spookrijder.

Alcohol

In meer dan een op de drie gevallen (36 procent) was de spookrijder onder invloed van alcohol. Dat is vier keer meer dan bij alle letselongevallen op autosnelwegen samen (9 procent). "Dit is waarschijnlijk nog een onderschatting van de werkelijkheid, want slechts de helft van de spookrijders ondergaat een alcoholtest", aldus Vias.

Bijna een spookrijder op de vijf (18 procent) die betrokken raakt bij een ongeval, is ouder dan 65 jaar. Toch zijn senioren slechts betrokken bij 4 procent van alle letselongevallen op autosnelwegen. Spookrijden komt dus relatief gezien veel vaker voor bij senioren dan bij jongeren. Maar in absolute cijfers zijn er de meeste spookrijders bij de 25- tot 44-jarigen (58 tegen 21 voor de bestuurders ouder dan 65 jaar).

Uit een Nederlandse studie blijkt dat slechts de helft van de spookrijders in de tegengestelde richting rijdt doordat ze de afrit van de autosnelweg als oprit gebruiken. De anderen maken rechtsomkeer of rijden achteruit terwijl ze zich al op de autosnelweg bevinden. Dan helpen veiligheidsmaatregelen op de opritten uiteraard niet.

Wat moet je doen als je een spookrijder tegenkomt?

• Vertraag en hou uiterst rechts, zelfs indien je hiervoor op de pechstrook moet rijden. Studies tonen immers aan dat spookrijders zelf de neiging hebben om rechts te rijden (de linkerrijstrook voor jou dus).

• Knipper eventueel met je lichten wanneer je de spookrijder kruist, maar niet eerder zodat de spookrijder niet in paniek raakt.

• Verwittig zo snel mogelijk de politie.

Wat moet je doen als je zelf de autosnelweg oprijdt in de verkeerde richting?

• Vertraag en schakel je dimlichten en waarschuwingslichten aan. Versnel in geen geval, ook al wil je zo snel mogelijk bij de oprit geraken.

• Indien er geen tegenliggers zijn, rij dan naar de pechstrook en stop daar. In het andere geval, hou je zoveel mogelijk rechts, zodat andere voertuigen een ontwijkingsmanoeuvre kunnen uitvoeren.

• Verwittig onmiddellijk de politie. Zij zullen je helpen om terug in de juiste rijrichting te geraken.

