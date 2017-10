Aantal ongevallen in Gent daalt sinds start circulatieplan SPS

10u04

Bron: Belga 0 Photo News In Gent is het aantal ongevallen met 27,9 pct gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Gentse politie. De daling is een gevolg van de invoering van het circulatieplan en een beperking van de snelheid. "We zijn erg blij met dat resultaat", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. "Het was een van de belangrijkste doelstellingen van het plan."

In totaal noteerde de politie sinds het begin van het circulatieplan in april 543 ongevallen. Dat zijn er 210 minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Daarbij vielen 45 gewonden minder, 39 licht- en 6 zwaargewonden.



Het circulatieplan zorgt bovendien voor een lichte toename van het openbaar vervoer in Gent en een stijging van het aantal fietsers. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen. "We hebben het aantal fietsstallingen de voorbije 3 jaar verdubbeld", aldus Watteeuw.