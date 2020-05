Aantal nieuwe hospitalisaties stijgt opnieuw. Moeten we ons zorgen maken? HAA

21 mei 2020

15u01

Bron: VTM NIEUWS 116 De coronacijfers blijven gunstig evolueren in ons land. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt wel voor de derde dag op rij . Is er reden tot ongerustheid? En speelt hier het zogenaamde Moederdag-effect? Professor Herman Goossens, diensthoofd Klinische Biologie van het UZ Antwerpen, liet in VTM NIEUWS zijn licht schijnen over de laatste corona-ontwikkelingen.



43, 50, 58 en 71: de afgelopen dagen ging het aantal nieuwe coronapatiënten dat in de ziekenhuizen werd opgenomen opnieuw licht omhoog. “We zien inderdaad dat er voor de derde dag op rij een lichte stijging is. Het is te vroeg om hierover een uitspraak te doen. Anderzijds zien we geen verdere daling meer, wel een stagnatie of stijging, dus dat is toch een klein beetje verontrustend.” Het goeie nieuws is dat het cijfer onder de symbolische grens van 100 blijft. “71 ziekenhuisopnames is uiteindelijk een zeer laag getal”, stelt Goossens.



Moederdag-effect

Experts willen dit cijfer liefst onder de 50 zien, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Spelen de versoepeling van de coronamaatregelen en het zogenoemde Moederdag-effect hierbij een rol? Sinds 10 mei is het immers toegelaten om steeds dezelfde vier mensen toe te laten in ‘onze bubbel’, en dus komen we weer met meer mensen in contact. “We zullen nog enkele dagen moeten wachten om te zien wat de impact is van de opening van de winkels en de uitbreiding van de ‘bubbel’ met vier”, zegt Goossens. “Vanaf vandaag en morgen kunnen we dat wel beginnen te meten.”

“Het is natuurlijk een verlengd weekend en dus is het heel moeilijk om dat nu al correct in te schatten.” Vanaf volgende week dinsdag of woensdag zal dat wel lukken, vermoedt de professor. Dan zal ook duidelijk worden of er een Moederdag-effect is. “Er zal wellicht een stijging zijn, maar ik verwacht niet dat er een tweede golf zal aankomen.” Toch blijft Goossens zeer voorzichtig. “Onderschatting is de beste vriend van dit virus”, voegt hij toe.

Tweedeverblijvers

Over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tweedeverblijvers opnieuw toe te laten in hun buitenverblijf is de professor duidelijk. “Ik heb daar op zich geen probleem mee, maar mensen moeten zich aan de maatregelen houden. Blijf binnen uw bubbel, houd afstand en ga niet rondslenteren in de winkels”, zegt hij stellig. “Als de maatregelen correct opgevolgd worden, dan zullen de effecten (op de cijfers, nvdr.) zeer minimaal zijn”, vermoedt de professor. “Als blijkt dat het toch uit de hand loopt, dan moet de maatregel teruggeschroefd worden”, besluit hij.

