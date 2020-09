Aantal nieuwe coronabesmettingen stabiliseert, ook ziekenhuisopnames komen op plateau TT

29 september 2020

05u45 14 In de week van 19 tot 25 september zijn er in België gemiddeld 1.541 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is nog een stijging met 11 procent in vergelijking met een week eerder, maar de derde daling op rij op dagbasis. Ook de ziekenhuisopnames lijken stilaan op een plateau aangekomen te zijn met nu elke dag 64 nieuwe opnames. Dat blijkt deze ochtend uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.



De stijging van het aantal besmettingen op weekbasis blijft daarmee vertragen. Gisterochtend maakte Sciensano nog melding van een stijging met 17 procent in vergelijking met een week eerder.

Volgens de laatst bekende dagcijfers zijn er op vrijdag 25 september 1.387 besmettingen vastgesteld, 1.697 op 24 september en 2.089 op 23 september. De cijfers van ná 25 september zijn nog niet definitief en zullen de komende dagen nog worden aangevuld, voorlopig gaat het voor zaterdag 26 september om 412 besmettingen en 74 op zondag 28 september. Die cijfers zullen de komende dagen nog oplopen.



“Sinds een week zien we dat de toename in het aantal nieuwe besmettingen minder uitgesproken wordt, waardoor we mogelijk lijken te evolueren naar een plateaufase. Dat is een bemoedigend signaal”, zei viroloog Steven Van Gucht gisteren al op de persconferentie van het nationaal crisiscentrum.

Sinds het begin van de epidemie is intussen bij 115.353 mensen in ons land het coronavirus vastgesteld.



Elke dag worden er nu iets meer dan 34.000 coronatesten per dag uitgevoerd, met als uitschieters meer dan 45.000 tests op sommige dagen.



Het aandeel positieve gevallen bij de tests is ondertussen opgelopen tot 4,31 procent. Op elke 100 tests zijn er dus gemiddeld 4,31 positief.



Ziekenhuizen

Ook de ziekenhuisopnames lijken op een plateaufase te zijn aangekomen, met een gemiddelde dat nu al enkele dagen rond 64 opnames per dag schommelt. Gisteren werden 61 patiënten opgenomen. Vorige week donderdag ging het nog op 84 dagelijkse opnames.



De totale bezetting in de ziekenhuizen neemt wel verder toe, doordat er gisteren maar weinig mensen uit het ziekenhuis werden ontslaan. In totaal liggen nu 708 covid-patiënten in de hospitalen, waarvan 140 op intensieve zorgen.



Overlijdens

Het aantal overlijdens blijft stabiel op gemiddeld 4,4 per dag. Er zijn in totaal al 9.987 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus.



