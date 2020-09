Aantal nieuwe besmettingen stijgt weer licht in België RL

06 september 2020

04u53

Bron: Belga 0 Het dagelijkse gemiddelde van het aantal nieuwe coronabesmettingen is weer licht gestegen. Dat blijkt zondagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. De jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, kwamen er iedere dag gemiddeld 453,6 nieuwe besmettingen bij. Dat is een stijging van 3 procent. Een dag eerder ging het nog om 445 nieuwe gevallen.

Het gemiddelde aantal overlijdens blijft nog wel licht dalen, tot 3,1 per dag. In totaal zijn er in ons land nu 9.906 overlijdens geteld van personen die besmet waren met het coronavirus.

Opvallend is dat het aantal nieuwe besmettingen de jongste zeven dagen in iedere provincie stijgt, met uitzondering van Brussel en Antwerpen. Met respectievelijk 793 en 570 besmettingen in één week liggen de cijfers daar nog altijd wel het hoogst.

