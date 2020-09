Aantal nieuwe besmettingen stijgt met ruim 50 procent in een week in België RL

15 september 2020

05u33

Bron: Belga 4 Tussen 5 september en 11 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen naar 746,3 per dag. Dat is een stijging met maar liefst 51 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt daarmee uit op 94.306 gevallen.

Het aantal doden komt uit op 2,7 per dag in de periode van 5 tot 11 september. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.927.



In ons land zijn er momenteel 75,5 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, dat is een stijging van 32 procent vergeleken met vorige week.

