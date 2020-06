Aantal nieuwe besmettingen steeg de afgelopen dagen weer: is er een tweede golf op komst? kg

06 juni 2020

20u34

Bron: VTM NIEUWS 151 Net voor de cafés en restaurants maandag weer de deuren mogen openen, zien we de afgelopen dagen weer een stijging in het aantal nieuwe coronabesmettingen. Is dat slecht nieuws? Viroloog Marc Van Ranst nuanceert in VTM NIEUWS. “We maken ons daar op dit moment nog geen zorgen over.”



Het aantal besmettingen gaat deze week in stijgende lijn: woensdag werden er 70 nieuwe infecties gemeld, donderdag al 82 en gisteren weer 140. Vandaag staat de teller weer op 165 nieuwe besmettingen. Maar geen paniek, het gaat hier wellicht om het weekendeffect, sust Van Ranst. Dat effect zorgt ervoor dat er na het weekend tijdelijk lagere cijfers worden gerapporteerd omdat veel mensen dan niet zo snel naar de dokter of het ziekenhuis gaan. Het effect wordt later in de week weer gecompenseerd, waardoor de cijfers even stijgen.

“We maken ons daar op dit moment nog geen zorgen over omdat we het zevendaagse gemiddelde nog zien dalen”, licht Van Ranst toe. “Wanneer deze cijfers ook de komende dagen hoog blijven, dan spreken we natuurlijk wel over een stabilistatie.” Op dat moment is het nodig om opnieuw te evalueren, maar dat is nu nog niet aan de orde.

Tweede golf

Er wordt ook goed in de gaten gehouden hoe de cijfers evolueren nadat de cafés en restaurants maandag weer mogen openen. “Elke versoepeling die er kwam was een scharniermoment, en elke keer hebben we ons hart vastgehouden. Maar tot nu toe is dat heel goed meegevallen en bleef die curve naar omlaag gaan. We hopen we dat dat opnieuw het geval zal zijn, maar het blijft altijd bang afwachten”, aldus de viroloog.

Een tweede golf zal bovendien niet mals zijn. “Het kan dat zo'n tweede golf wegblijft, maar als het gebeurt, dan zijn er enorm hoge verwachtingen. Men verwacht nu van de medische en gemeenschappelijke wereld dat men die tweede golf onder controle zal houden, en dat is bijzonder moeilijk”, verklaart hij. “We willen al decennialang de griepepidemie tegenhouden, maar nog geen enkel jaar zijn we daarin geslaagd. Wanneer er een tweede golf komt, zullen we daar onder lijden.”

En of hij volgende week zelf al meteen op café zal gaan? “Ik ga zeker een koffie of een broodje nuttigen ergens”, bevestigt Van Ranst.

