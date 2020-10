Exclusief voor abonnees

Aantal nieuwe besmettingen in Brussel al bijna vijf keer hoger dan toen avondklok in Antwerpen werd ingevoerd

Lieve Van Bastelaere Philippe Truyts Stephanie Romans Tommy Thijs

09 oktober 2020

Op het moment dat in Antwerpen de avondklok werd ingevoerd, kwam er in die provincie elke dag 203 nieuwe bevestigde besmettingen bij. In Brussel gelden er pas sinds gisteren strengere maatregelen, terwijl daar al 615 nieuwe bevestigde besmettingen per dag worden geteld. Per 100.000 inwoners is de kloof zelfs nog groter: in Brussel worden nu elke dag bijna vijf keer meer besmettingen geteld dan tijdens de augustuspiek in Antwerpen.