Aantal nieuwe besmettingen in België daalt tot gemiddeld 437 per dag RL

30 augustus 2020

05u19

Bron: Belga 0 Tussen 20 en 26 augustus zijn er dagelijks gemiddeld 437 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in België. Dat zijn er 15 procent minder dan in de zeven dagen die aan die periode voorafgingen, zo blijkt zondag uit de meest recente cijfers van Sciensano.

De voorbije dagen was de daling van de besmettingen al versneld, en die trend zet zich verder. De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat nu op 84.599.

Er zijn in België tot nu toe 9.891 mensen gestorven aan Covid-19. In de periode van 20 tot 26 augustus bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag 4,1. Dat is een daling met 57 procent tegenover de zeven dagen daarvoor.