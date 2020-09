Aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen: gemiddeld 1.071 per dag, maandag zelfs 1.717 RL HLA

19 september 2020

06u08

Bron: Sciensano, Belga 36 Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag heeft de grens van 1.000 overschreden. Tussen 9 en 15 september steeg het aantal nieuwe gevallen met 77 procent naar 1.071,1 per dag. Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen stijgt nu al meer dan een week. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Gisteren ging het om een stijging van 74 procent, vandaag is dat zelfs 77 procent. Op 100.000 inwoners zijn er momenteel 102,2 (+85 procent) nieuwe besmettingen.

Het totale aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie bedraagt intussen 99.649 gevallen. Dat zijn er 1.673 meer dan gisteren werd gemeld. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om nieuwe besmettingen die op één dag werden gerapporteerd, maar ook om correcties van eerdere dagen die Sciensano doorvoerde.



Op dinsdag 15 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 1.411 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op maandag 14 september, werden zelfs 1.717 besmettingen geregistreerd. Mogelijk speelt het weekendeffect hier een rol. Op zondag 13 september waren er dat 302, en op zaterdag 12 september 616. In totaal gaat het al om 5 dagen met meer dan 1.000 besmettingen.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 15 september is dus nog niet definitief. Voor woensdag 16 september staan er nu wel al 1.004 besmettingen in de tabellen, voor donderdag 17 september gaat het voorlopig om 205. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.

Ziekenhuizen

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 11 en 17 september met 17,9 procent naar 41,6 per dag. Dat is opnieuw meer dan een dag eerder. In totaal moesten al 19.530 mensen worden opgenomen, gisteren werden 46 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Op 18 september lagen er volgens de cijfers van Sciensano 390 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 78 op intensieve zorgen. Die ziekenhuisbezetting was sinds half juni niet meer zo hoog.

Over het aantal overlijdens zijn nog geen nieuwe cijfers beschikbaar.

