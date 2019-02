Aantal nieuwe Belgen daalt in 2018 voor het eerst in jaren NLA

07 februari 2019

14u14

Bron: Belga 0 In 2018 hebben opvallend minder buitenlanders de Belgische nationaliteit verworven dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel en het Rijksregister van de dienst Instellingen en Bevolkingen van de FOD Binnenlandse Zaken. Het is de eerste keer in vijf jaar dat het aantal nieuwe Belgen daalt, al zijn de verschillen groot per gewest. In Vlaanderen was er een daling van 12,42 procent, terwijl het aantal nieuwe Belgen in Wallonië (+10,17 procent) en Brussel (+4,02 procent) steeg.

Het afgelopen jaar kregen 36.215 buitenlanders de Belgische nationaliteit. In vergelijking met 2017 is dat een daling van 4,82 procent. Sinds 2014 ging het cijfer in stijgende lijn: toen ging het over bijna 18.726 nieuwe Belgen, in 2015 over 27.071, in 2016 31.095 en in 2017 38.048. De voornaamste ontvangers van de Belgische nationaliteit in 2018 waren Marokkanen (13,39 procent van de toekenningen), gevolgd door Roemenen (6,11 procent) en Polen (4,19 procent).

Naast de totaaldaling tonen de statistieken ook een opvallend verschil aan in de opsplitsing per gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+4,02 procent) en Wallonië (+10,17 procent) stijgt het aantal nieuwe Belgen, terwijl in Vlaanderen een felle daling van 12,42 procent wordt geregistreerd.

Geen duidelijke oorzaak

Volgens Myria, het Federaal Migratiecentrum, kan de daling te wijten zijn aan administratieve procedures. Veel zaken werden de afgelopen jaren nog onder oude procedures afgehandeld. Eenmaal deze achterstand is weggewerkt, acht Myria de kans groot dat het aantal nieuwe Belgen aanzienlijk zal beginnen dalen. Toch blijft de echte oorzaak nog onduidelijk. “We zijn de cijfers van die interessante tendensen nog aan het verwerken en analyseren. In ons jaarverslag gaan we hier zeker dieper op in”, geeft Myria-perscontact Tom Vanhoren mee.

Ook de FOD Justitie, die de procedures rond nationaliteitswijziging uitvoert, kan geen oorzaak voor deze tendens aanduiden. “De cijfers zijn opvallend, maar er spelen te veel factoren mee om een duidelijke en correcte conclusie te geven”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere.