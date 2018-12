Aantal nachtvluchten op Brussels Airport piekte in 2018: "Maar wet werd niet overtreden” AW

31 december 2018

16u08

Bron: Belga 0 Er vonden het voorbije jaar ongeveer 17.500 nachtvluchten plaats op Brussels Airport. Al ligt dat aantal hoger dan het aantal nachtelijke slots dat wettelijk mag worden toegewezen, de wet werd niet overtreden. Dat zegt de ombudsdienst van de luchthaven.

De ombudsdienst anticipeert met de boodschap op Facebook op discussies die elk jaar terugkeren over het aantal nachtvluchten op de luchthaven en of de wet al dan niet werd overtreden.



"De wetgeving werd volledig gerespecteerd", maakt de ombudsdienst duidelijk. ""De slotcoördinatoren hebben het plafond van het aantal nachtslots voor het jaar 2018 wel degelijk gerespecteerd."

Nochtans zullen er in 2018 volgens de dienst ongeveer 17.500 nachtvluchten (tussen 23.00 uur en 05.59 uur) hebben plaatsgevonden op de luchthaven van Zaventem. Dat zijn er meer dan het aantal nachtslots dat mag worden toegewezen (maximaal 16.000 slots).

Vrijgestelde vluchten

Het verschil heeft te maken met het feit dat niet alle nachtvluchten in rekening moeten worden gebracht voor het wettelijke plafond. Zo zijn helikoptervluchten, staatsvluchten, militaire en medische vluchten, en omgeleide vluchten vrijgesteld. Ook vluchten die normaal voor 23.00 uur zouden landen, maar vertraging hadden, tellen niet mee.

Als je al die vluchten buiten beschouwing laat, bleef de luchthaven opnieuw onder het wettelijke plafond. Maar dat neemt niet weg dat het totale aantal nachtbewegingen op Brussels Airport in stijgende lijn gaat. In 2017 was er immers sprake van 16.827 bewegingen. Volgens de Brusselse nieuwssite Bruzz is 17.500 zelfs het hoogste aantal sinds 2009, toen het huidige nachtplafond van kracht werd.