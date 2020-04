Aantal meldingen intrafamiliaal geweld met jongeren verdriedubbeld: “Er spelen zich op dit moment drama's af” LH

24 april 2020

12u58

Bron: Belga 14 Uit nieuwe cijfers van Awel, de online en telefonische hulplijn voor kinderen en jongeren, blijkt dat het aantal gesprekken rond intrafamiliaal geweld tijdens de lockdown als gevolg van de coronacrisis verdriedubbeld is. Ook het aantal meldingen rond geweld en rond psychisch en mentaal welbevinden is toegenomen. "Er moet meer aandacht zijn voor kwetsbare jongeren, achter vele gevels in Vlaanderen en Brussel spelen zich op dit moment drama's af", waarschuwt Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle (CD&V).

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal meldingen rond geweld bij Awel van 208 naar 396. Uitschieters zijn de meldingen over intrafamiliaal geweld, die van 26 naar 78 stegen. Ook het aantal jongeren dat meldde getuige te zijn geweest van geweld nam spectaculair toe van 4 naar 22.

Voor minister Dalle zijn de cijfers een duidelijke wake-up call: "Achter de gevels van vele huizen en appartementen spelen zich op dit moment drama's af. We moeten meer aandacht hebben voor kwetsbare kinderen en jongeren. De cijfers van Awel zijn maar het topje van de ijsberg. De verhalen zijn schrijnend. Ik roep de nationale veiligheidsraad op om het perspectief van deze kinderen en jongeren niet te vergeten. De focus ligt terecht op veiligheid en economie, maar in de exitstrategie moet er meer aandacht zijn voor de situatie van duizenden jongeren in moeilijke omstandigheden.”



Sibille Declercq, coördinator van Awel, wijst erop dat de beantwoorders van Awel niet enkel méér, maar vooral zwaardere gesprekken voeren. "Veel kinderen bevinden zich in een uitzichtloze thuissituatie of hebben het mentaal erg lastig door afgebouwde hulpverlening of door de gevolgen van de coronamaatregelen. Onze fysieke gezondheid is erg belangrijk, en onze psychische gezondheid is dat ook. Ook dat moet door de Nationale Veiligheidsraad worden meegenomen", vindt ze.

