Aantal maagverkleiningen in ons land stijgt “onrustwekkend fel” Gunter Van Stappen

05 februari 2019

13u18

Bron: VTM Nieuws 0 Het aantal maagverkleiningen in ons land stijgt snel, en dat vinden specialisten onrustwekkend. Volgens cijfers van het RIZIV is het aantal terugbetaalde maagverkleiningen de laatste vier jaar met twintig procent gestegen. Eén Brussels ziekenhuis spreekt zelfs van een verdubbeling in drie jaar tijd. Het is nochtans geen wondermiddel tegen obesitas. De begeleiding door psychologen en diëtisten is minstens zo belangrijk.

De Belg is in snel tempo aan het verdikken. Nu al is 18 procent van de bevolking zwaarlijvig. Dat heeft onder meer met ongezonde eetgewoonten te maken. Patiënten grijpen te snel naar een operatie, zoals een maagverkleining. Dat merken ze ook in het Europa ziekenhuis in Brussel, waar ze een speciale obesitasafdeling hebben.

20 procent extra

De toename blijkt ook uit de meest recente cijfers van het RIZIV. Het aantal terugbetaalde maagverkleiningen steeg in vier jaar tijd 20 procent. Nochtans zijn de voorwaarden voor terugbetaling heel strikt. Enkel bij mensen met een BMI van boven de 40 of bij zwaarlijvige mensen met zware slaapapneu of hoge bloeddruk wordt de ingreep terugbetaald - al proberen patiënten die regels te omzeilen.

“Het is inderdaad zo dat er veel patiënten op de raadpleging komen die actief vragen met een BMI van 31-32: ‘dokter kan u niet een paar kilo’s bij rekenen om mij in de criteria te doen passen?’ Daar zeggen wij categoriek neen tegen”, zegt dokter Yannick Nijs van het Europa Ziekenhuis in Brussel.

Preventie en begeleiding

Een operatie is op zich geen wondermiddel tegen zwaarlijvigheid. Er moet er meer worden ingezet op preventie en op begeleiding van patiënten door diëtisten en psychologen, anders riskeer je dat ze hervallen.