Aantal letselongevallen met speed pedelecs verzesvoudigd HLA

13 januari 2020

14u08

Bron: Belga 1 In 2018 hebben de politiediensten in ons land 93 letselongevallen geregistreerd waarbij een speed pedelec betrokken was. Dat is een verzesvoudiging in vergelijking met de 15 letselongevallen een jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (VB).

Een speed pedelec is een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur haalt, terwijl een normale elektrische fiets niet sneller kan dan 25 kilometer per uur. Een speed pedelec is daarom gecatalogeerd als ‘bromfiets’, en je moet er een nummerplaat en rijbewijs voor hebben.

In 2017 werden er 4.778 van dergelijke snelle elektrische fietsen ingeschreven tegenover 9.364 in 2018. Sinds 2016 wordt zoals bekend aan speed pedelecs een specifieke kentekenplaat toegekend en is het mogelijk over cijfers te beschikken met betrekking tot het aantal inschrijvingen. Dat jaar werden er reeds 1.184 ingeschreven. Het aantal letselongevallen steeg in 2018 sneller dan het aantal ingeschreven speed pedelecs in ons land.

91 van de 93 ongevallen in 2018 gebeurden in Vlaanderen

Bij de 15 geregistreerde letselongevallen in 2017 viel er één dode, twee zwaargewonden en 14 lichtgewonden. Ook in 2018 viel bij de 91 letselongevallen één dode te betreuren naast 12 zwaargewonden en 93 lichtgewonden. Nagenoeg alle letselongevallen met speed pedelecs deden zich in 2017 en 2018 voor in Vlaanderen. In 2017 was dat met alle ongevallen het geval, in 2018 met 91 van de 93.

Voor 2019 zijn nog geen cijfers bekend. Tijdens de eerste zeven maanden van vorig jaar werden 7.909 speed pedelecs ingeschreven, opnieuw een stijging ten opzichte van 2018.