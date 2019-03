Aantal leerlingen in buitengewoon onderwijs blijft stijgen kg

04 maart 2019

09u56

Bron: Belga 0 De groei van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs zet zich door. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Vooral het aantal leerlingen met autisme in het Type 9-onderwijs valt op.

In oktober vorig jaar waren er voor het eerst opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs sinds de invoering van het M-decreet. Dat decreet moest leerlingen met bijzondere onderwijsnoden zoveel mogelijk laten schoollopen in het regulier onderwijs. Sinds de invoering op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan ook.

Autisme

Ook in februari zijn er opnieuw meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs, meldt Crevits. Vooral in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs valt de stijging op, en dan vooral voor kinderen in Type 9. Dat is het aanbod voor leerlingen met autisme, nieuw sinds deze legislatuur. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs is het aantal leerlingen in Type 9 gestegen.



In totaal zitten dit schooljaar 617 leerlingen in het kleuteronderwijs Type 9, terwijl dat er in het schooljaar 2015-2016 nog maar 199 waren. In het lager is er een stijging van 1.664 naar bijna 4.300, in het secundair van 1.093 naar 4.384.

“Begeleiding op maat”

"We zien dat het nieuwe aanbod dat er deze legislatuur kwam, inspeelt op een vraag voor een kwaliteitsvolle begeleiding op maat van de zorgnoden", reageert Crevits.



In Vlaanderen zijn er 71 kleuter-, 102 lagere en 82 secundaire scholen die een Type 9-aanbod hebben. "Dit zorgt ervoor dat kinderen met autisme op het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke ondersteuning kunnen rekenen", aldus Crevits.