Aantal leerlingen en studenten met studietoelage én leefloon neemt toe SPS

26 mei 2020

16u55

Bron: Belga 1 Tijdens het schooljaar 2018-2019 ontvingen er in het Vlaams onderwijs 2.586 leerlingen en studenten naast een studietoelage ook een leefloon. Dat zijn er meer dan de 2.394 tijdens het schooljaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V).

De toename was het grootst in het hoger onderwijs, waar het aantal steeg van 1.666 in het schooljaar 2017-2018 tot 1.872 in 2018-2019. In het secundair onderwijs bleef de stijging beperkt van 714 tot 728. Op het totaal aantal goedgekeurde studietoelagedossiers was er in het hoger onderwijs een toename van 3,22 tot 3,47 procent en in het secundair onderwijs van 1,28 tot 1,32 procent.

Enkele jaren terug werd een proefproject opgestart bij het OCMW Gent waarbij gegevens worden uitgewisseld met de afdeling School- en studietoelagen. Dat zorgde ervoor dat meer mensen vanuit het OCMW een dossier opstartten voor het bekomen van school- of studietoelagen. In zijn reactie stelt Weyts dat zijn administratie de mogelijkheid onderzoekt van een nieuwe overeenkomst met dit OCMW om de samenwerking uit te breiden tot het hoger onderwijs. "Elk initiatief om de non-take up te verkleinen moedigen we aan."

"Op dit ogenblik kunnen de steden en gemeenten, OCMW's en dergelijke reeds toegang krijgen als intermediair tot het aanvraagsysteem. De successen die we hiermee boeken en het enthousiasme varieert sterk van actor tot actor. Daarnaast ondernemen we zelf de nodige acties. Met het automatisch opstarten van dossiers voor studenten die in het verleden in aanmerking kwamen, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we studenten gedurende hun hogere onderwijscarrière blijven volgen", aldus Weyts.

