Aantal leefloners blijft stijgen

13u42

Bron: Belga

Leefloners aan de slag tijdens een opleidingstraject van het OCMW.

Ook in de eerste vijf maanden van 2017 is de stijgende trend van het aantal leefloners in ons land niet gestopt. Dat blijkt uit cijfers van de POD Maatschappelijke Integratie.