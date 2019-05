Aantal langdurig zieken opnieuw met ruim 5 procent gestegen in 2018 jv

29 mei 2019

10u08

Het aantal Belgen dat al meer dan een jaar thuiszit wegens ziekte is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om een stijging met 5,4 procent, zo leren cijfers die het Riziv publiceerde op de website.

Het aantal loontrekkenden en zelfstandigen in invaliditeit kwam eind vorig jaar uit op 426.607, tegenover 404.657 eind 2017. Het gaat om 400.745 in het stelsel van de loontrekkenden en 25.862 bij de zelfstandigen. De stijging zit in hoofdzaak bij de loontrekkenden, waar na een toename met ruim 20.000 de kaap van 400.000 gerond wordt.

Op enkele jaren tijd is de langdurige arbeidsongeschiktheid fors toegenomen. Eind 2014 ging het nog om 343.926 mensen. Dat geeft een stijging met 24 procent op vier jaar tijd.

De ziekteverzekering raamde ook hoeveel mensen met een burn-out of depressie in de groep langdurig zieken zitten. Bij de loontrekkenden waren er dat eind vorig jaar 91.438 en bij de zelfstandigen 3.992.

De cijfers bevatten niet de mensen in de zogenaamde primaire arbeidsongeschiktheidsperiode: na een jaar en een dag arbeidsongeschiktheid gaat immers de periode van invaliditeit in. Omdat burn-out en depressie vaak minder dan één jaar duren, geven de cijfers dus slechts een gedeeltelijk beeld over die aandoeningen, benadrukt het Riziv.